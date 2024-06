USA planen Evakuierung aus Libanon

Beirut. Die USA haben begonnen, Marineeinheiten vor die Küsten Libanons zu verlegen, um ihre Bürger im Bedarfsfall umgehend aus dem Land evakuieren zu können. Das berichtet der US-Sender NBC am Donnerstag (Ortszeit). Demnach befürchtet Washington, dass Israel in den kommenden Wochen eine Bodenoperation im Libanon starten könnte. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS mitteilte, wurden am Mittwoch das Angriffsschiff »USS Wasp« und die 24th Marine Expeditionary Unit in das Mittelmeer verlegt. Darüber hinaus befindet sich auch das Landungsschiff »USS Oak Hill« in dem Gebiet. Außerdem stehen US-Beamte weiterhin in Kontakt mit Verbündeten, um die Evakuierung gemeinsam zu koordinieren. Die israelische Armee hatte Mitte Juni einen Einsatzplan für eine Offensive im Libanon genehmigt, um die libanesische Hisbollah anzugreifen. Beide beschießen sich seit Oktober an der Grenze.(jW)