USA: Oklahoma ordnet Bibelunterricht an

Washington. Im US-Bundesstaat Oklahoma ist der Unterricht mit Bibeln an öffentlichen Schulen angeordnet worden. »Jeder Lehrer im Bundesstaat wird eine Bibel im Klassenzimmer haben und aus der Bibel unterrichten«, sagte der höchste Verantwortliche für Bildung in Oklahoma, Ryan Walters, am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Eine Information über die neue Regel werde an alle Schulbezirke gehen. In der vergangenen Woche hatte der republikanische Gouverneur des Südstaats Louisiana ein Gesetz unterzeichnet, wonach die »Zehn Gebote« in Klassenräumen ausgehängt werden müssen. Der erste Zusatzartikel der US-Verfassung verbietet die Einführung einer Staatsreligion oder die Bevorzugung einer Religion gegenüber einer anderen. (AFP/jW)