Berlin. Verdi hat eine »bundesweite Warnstreikwelle« bei Privatbanken angekündigt. Commerzbank, Deutsche Bank und Unicredit sollen am Montag und Dienstag bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Am Mittwoch werden die Verhandlungen fortgesetzt. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt für ein Jahr, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr. Die Gegenseite bietet nach der zweiten Verhandlungsrunde 8,5 Prozent für 36 Monate. (dpa/jW)