Warnstreik bei Hochtief

Frankfurt am Main. Im Konflikt um den Haustarifvertrag beim Baukonzern Hochtief hat die IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) für Montag einen Warnstreik angekündigt. Die Niederlassungen Köln, Düsseldorf und Berlin sollen ganztägig bestreikt werden. In Frankfurt am Main, Hamburg, München und am Hauptstandort Essen soll die Arbeit von 11 bis 14 Uhr ruhen. Die IG BAU fordert nach zwei Rekordjahren des Konzerns angemessene Gehaltssteigerungen für die rund 2.500 Tarifbeschäftigten. Die Verhandlungen sollen am 8. Juli fortgesetzt werden. (dpa/jW)