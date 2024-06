US-Drohnen: Russland warnt NATO

Moskau. Russland hat angesichts vermehrter US-Drohnenflüge über dem Schwarzen Meer am Freitag vor einer »direkten Konfrontation« mit NATO-Ländern gewarnt. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge ist die Zahl der Überflüge von US-Drohnen über dem Seegebiet zuletzt gestiegen. Verteidigungsminister Andrej Beloussow habe die Armee angewiesen, »Vorschläge für Maßnahmen zu einer operativen Antwort auf die Provokationen« auszuarbeiten. Laut Washington finden US-Drohnenflüge über dem Schwarzen Meer in neutralem Luftraum und in Übereinstimmung mit internationalem Recht statt. (AFP/jW)