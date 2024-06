Tbilissi. Nach dem Sieg der georgischen Nationalmannschaft gegen Portugal hat der Milliardär Bidsina Iwanischwili dem Team eine Prämie von 30 Millionen Lari (rund zehn Millionen Euro) versprochen. Das teilte der reichste Mann des Landes, der Ehrenvorsitzender der Regierungspartei »Georgischer Traum« ist, am Donnerstag in der georgischen Hauptstadt Tbilissi mit. Iwanischwili, der als mächtiger Strippenzieher der Schwarzmeerrepublik im Südkaukasus gilt, hat der Mannschaft weitere 30 Millionen Lari in Aussicht gestellt, sollte das Team auch gegen Spanien im Achtelfinale gewinnen. (dpa/jW)