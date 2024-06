Versuchter Femizid: 18 Jahre Haft

Pilsen. Weil er einen Feuerwerkskörper in die Vagina seiner damaligen Ehefrau gesteckt und angezündet hat, ist ein Mann in Tschechien zu 18 Jahren Haft mit verschärfter Bewachung verurteilt worden. Das Landgericht in Pilsen sprach den Mann am Donnerstag des versuchten Mordes schuldig, wie die Agentur CTK berichtete. Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass der Mann im September 2023 seine Frau zunächst mit Klebeband fesselte und dann attackierte. Das Opfer erlitt bei der Explosion des Böllers schwerste Verletzungen. Die Frau sagte aus, sie sei häufig von ihrem Mann geschlagen worden und habe sich von ihm trennen wollen. Belastend für den Verurteilten kam hinzu, dass er trotz der schweren Blutungen seiner Frau nicht den Rettungsdienst rief. (dpa/jW)