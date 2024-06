Open-AI blockiert seine Technologie in China

Beijing. Medienberichten zufolge erwägt das KI-Unternehmen Open-AI, die Nutzung seiner Technologie in China und einigen anderen Ländern zu blockieren. Seit Montag abend seien chinesische Nutzer der künstlichen Intelligenz (KI) darauf hingewiesen worden, sich in einer »von Open-AI derzeit nicht unterstützten Region« zu befinden, berichtete die chinesische Securities Times am Dienstag. Um den Datenverkehr an Programmierschnittstellen (API) aus einigen Regionen zu unterbinden, sollten ab dem 9. Juli zusätzliche Maßnahmen folgen. Die KI-Software Chat-GPT ist in Festlandchina nicht verfügbar, viele chinesische Startups konnten über API darauf zugreifen und auf deren Basis eigene Anwendungen entwickeln. (dpa/jW)