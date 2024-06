Israelische Luftangriffe in Syrien und Libanon

Damaskus. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet worden. Die in Großbritannien ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« teilte am frühen Donnerstag mit, dass der Angriff vom Vorabend in den südlichen Außenbezirken der Hauptstadt Damaskus erfolgte. Bei einem weiteren mutmaßlich israelischen Luftangriff im Süden des Libanons wurden am Mittwoch abend nach Angaben staatlicher Medien mindestens fünf Menschen in der Stadt Nabatäa verletzt. Israel liefert sich seit Monaten im Grenzgebiet zum Libanon täglich Schusswechsel mit der libanesischen Hisbollah. Zuletzt nahm die Intensität der Gefechte deutlich zu. (dpa/jW)