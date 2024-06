Iran: Rückzieher vor Wahlen

Teheran. Vor der Präsidentenwahl im Iran haben zwei konservative Bewerber ihre Kandidatur zurückgezogen. Nach Amirhussein Ghasisadeh Haschemi verkündete auch der amtierende Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, Aliresa Sakani, am Donnerstag, am Freitag nicht antreten zu wollen. Beide Politiker begründeten den Schritt damit, die verbliebenen konservativen Bewerber zu stärken. Rund 61 Millionen Wähler sind am Freitag dazu aufgerufen, einen Nachfolger für den tödlich verunglückten Präsidenten Ebrahim Raisi zu wählen. (dpa/jW)