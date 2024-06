Fleischboss behindert NGG-Infoaktion

Dresden. Der Landesbezirk Ost der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) berichtete am Dienstag vor einer Woche von der Behinderung einer Informationsaktion bei einem tarifvertrags- und betriebsratslosen Fleischereibetrieb im sächsischen Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Aktion sollte Kollegen der Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH über Arbeitsrechte und Tarifverträge unterrichten und wurde gemeinsam mit der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS) durchgeführt. Sie gelang aber nur zum Teil. Demnach beobachteten offenbar Personen aus der Geschäftsführung Beschäftigte, ob sie Kontakt mit Gewerkschaftern oder Beratern aufnahmen. Ferner soll der Parkplatz mit dem Infostand mit einem Pkw blockiert worden sein. »Wir behalten uns rechtliche Schritte vor, wenn unsere Arbeit ausgebremst werden soll«, wurde die zuständige NGG-Sekretärin Funda Römer in der Mitteilung zitiert. (jW)