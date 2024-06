Südkorea: Nordkorea testet Hyperschallrakete

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Pjöngjang habe am Mittwoch offenbar eine Hyperschallrakete abgefeuert, sagte ein Vertreter des südkoreanischen Generalstabs am Mittwoch. Die Rakete sei nach dem Start in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang etwa 250 Kilometer weit geflogen und dann in der Luft explodiert. Der jüngste Raketentest erfolgte vor Beginn einer für die nächsten Tage geplanten Militärübung der US-Marine mit den Seestreitkräften Südkoreas und Japans. Zuletzt hatten die Spannungen an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea zugenommen. (AFP/jW)