Frankreich: Republikaner trennen sich

Paris. Vier Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zerfällt die konservative Partei Les Républicains weiter. Der frühere Vizeparteichef Aurélien Pradié kündigte die Gründung einer neuen Partei an, für die 30 Kandidaten antreten würden, unter ihnen zehn, die bislang für die Republikaner in der Nationalversammlung saßen. »Die Partei ist tot, sie ­erreicht ihre Wähler nicht mehr«, sagte er der Zeitung La Dépêche am Mittwoch. Die Partei ist faktisch bereits gespalten, seit der bisherige Parteichef Éric ­Ciotti mit dem rechten Rassemblement National ein Wahlbündnis verkündet hat. (AFP/jW)