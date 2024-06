Russland: Prozess gegen US-Reporter

Jekaterinburg. Der seit 15 Monaten in Russland wegen des ­Vorwurfs der Spionage inhaftierte US-Reporter Evan Gershkovich vom Wall Street Journal ist kurz vor Prozessbeginn vor einem Gericht in Jekaterinburg von den Justizbehörden präsentiert worden. Das Verfahren selbst findet hinter verschlossenen Türen statt. Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dass Russland im Fall Gershkovich offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA sei. Gershkovich war am 29. März 2023 vom Inlandsgeheimdienst FSB in Jekaterinburg festgenommen worden. Ihm wird Spionage für den US-Geheimdienst CIA ­vorgeworfen. (Reuters/jW)