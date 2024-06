Ministerium: Alte Abituraufgaben im Netz

Stuttgart. Das Kultusministerium in Baden-Württemberg will alte Abituraufgaben künftig kostenlos im Internet veröffentlichen. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch in Stuttgart mit. Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg soll die Aufgaben gebührenfrei auf seiner Website zur Verfügung stellen. Urheberrechtlich geschützte Stellen, zum Beispiel Literaturtexte, sollen geschwärzt und mit Quellenverweisen ergänzt werden. (dpa/jW)