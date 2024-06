Mehr als 20 Tote nach Angriff in Niger

Niamey. Bei einem Angriff bewaffneter Gruppen im Westen Nigers sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums mindestens 20 Soldaten und ein Zivilist getötet worden. Das Ministerium kündigte laut Al-Dschasira am Mittwoch eine dreitägige Staatstrauer an. Am Vortag waren demnach Einsatzkräfte in der Nähe des Dorfes Tassia in der Region Tillabéri in einen Hinterhalt geraten. Der Angriff sei in der Nähe der Grenze zu Burkina Faso von einer Koalition bewaffneter Gruppen verübt worden, wie das Ministerium in einer im staatlichen Fernsehen verlesenen Erklärung verbreitete. (jW)