BASF gibt Nickelmine in Indonesien auf

Frankfurt am Main. Der Chemiekonzern BASF gibt Pläne für einen milliardenschweren neuen Nickel-Kobalt-Raffineriekomplex in Indonesien auf. Seit den ersten Planungen habe sich »die Verfügbarkeit von Nickel in Batteriequalität für BASF deutlich verbessert«, erklärte Vorstandsmitglied Anup Kothari am Montag abend. Nun gebe es »keine Notwendigkeit mehr für eine so erhebliche Investition«. Bis zu 2,4 Milliarden Euro hatten BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet in die Erschließung der Weda-Bay-Mine in den Nordmolukken investieren wollen. Indonesien verfügt über die weltweit größten Nickelreserven. (Reuters/jW)