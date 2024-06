Russland sperrt Zugang zu 81 EU-Medien

Moskau. Russland sanktioniert den Zugang zu europäischen Medien im eigenen Land und verhängt damit Vergeltungsmaßnahmen für ähnliche Schritte der EU. Das Außenministerium in Moskau kündigte am Dienstag an, das Verbot gelte für verschiedene Pressehäuser aus rund 25 EU-Staaten, darunter der Spiegel, die Zeit, El Mundo und El País aus Spanien, Le Monde sowie die Nachrichtenagentur AFP aus Frankreich. Das Außenamt warf den Medien vor, »systematisch falsche Informationen« über den Ukraine-Konflikt zu verbreiten. (AFP/Reuters/jW)