Ukraine erhält Granaten

Prag. Eine tschechische Initiative zur Lieferung von Artilleriegranaten an die Ukraine zeigt erste Ergebnisse. »Vor einiger Zeit ist die erste Munitionslieferung im Rahmen unserer Initiative in der Ukraine angekommen«, schrieb der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Dienstag auf der Onlineplattform X. Ziel der Aktion ist es, bis zu 800.000 Artilleriegranaten in Ländern außerhalb der EU zu beschaffen. Insgesamt haben 18 Staaten finanzielle Unterstützung im Umfang von rund 1,6 Milliarden Euro für das Vorhaben zugesagt. (dpa/jW)