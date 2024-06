Kenia: Demonstranten stürmen Parlament

Nairobi. Bei Protesten gegen ein neues Steuergesetz haben Demonstranten in der kenianischen Stadt Nairobi am Dienstag das Parlamentsgelände gestürmt. Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt, ebenso ein Teil des Parlamentsgebäudes. Die Polizei des ostafrikanischen Landes setzte gegen die Demonstranten Tränengas, Wasserwerfer und auch scharfe Munition ein. Sanitäter zählten mindestens zehn Todesopfer. Mehrere hundert Menschen durchbrachen die Absperrungen rund um das Parlament. (dpa/Reuters/jW)