Wirtschaftsfaktor Fahrrad

Bonn. Der Branchenverband »Zukunft Fahrrad« hat am Dienstag eine Studie zum Zweirad als Wirtschaftsfaktor vorgelegt. Demnach waren im vergangenen Jahr 491.000 Beschäftigte in dem Sektor tätig. 207.000 Jobs entfielen auf Herstellung, Handel und Dienstleistungen. 77.500 Menschen waren direkt im Fachhandel beschäftigt, weitere 284.000 Beschäftigte im Fahrradtourismus. Der Verband hatte die Studie bei dem Transportation Thinktank T3 in Auftrag gegeben und appelliert nun an die Politik, »mehr in die Branche zu investieren«. (dpa/jW)