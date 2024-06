Weniger Aufträge im Bauhauptgewerbe

Wiesbaden. Das Bauhauptgewerbe in der Bundesrepublik hat im April kurzfristig weniger Aufträge erhalten. Im Vergleich zum März fiel das um Preisänderungen und Kalender- sowie Saisoneinflüsse bereinigte Volumen der Bestellungen um 1,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im Vergleich zu April 2023 gingen aber 2,3 Prozent mehr Aufträge ein. Die realen Umsätze lagen in den ersten vier Monaten auf dem Vorjahresniveau. (dpa/jW)