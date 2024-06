Pistorius will Munition für 15 Milliarden Euro bestellen

Berlin. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will nach dem Vertrag mit Rheinmetall einen weiteren Rahmenvertrag mit den Rüstungsfirmen Diehl und Nammo mit Sitz in Raufoss zur Beschaffung von Artilleriemunition für bis zu 15 Milliarden Euro abschließen, wie der Spiegel am Dienstag berichtete. Wehrressort und Finanzministerium legten demnach dem Haushaltsausschuss die entsprechenden Papiere vor. Geplant sei ein Kontingent von rund 2,35 Millionen Granaten im NATO-Standardkaliber 155 Millimeter. Sowohl die Ukraine als auch NATO-Staaten sollen über den Rahmenvertrag Munition bestellen können. (jW)