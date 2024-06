15 Tote nach Buschfeuer in Türkei

Diyarbakır. Nach einem großen Buschfeuer im Südosten der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erlagen am Sonntag drei weitere Menschen ihren schweren Verletzungen. Zwei Schwerverletzte wurden nach Krankenhausangaben am Montag noch auf Intensivstationen behandelt. Das Feuer war am Donnerstag abend in der Nähe der kurdischen Städte Diyarbakır und Mardin im Südosten der Türkei ausgebrochen. (AFP/jW)