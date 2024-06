Wieder Unruhen in Neukaledonien

Nouméa. Nachdem am Wochenende neukaledonische Unabhängigkeitsaktivisten nach Frankreich überstellt worden waren, ist es in der Nacht zum Montag erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und der Polizei gekommen. Die teilte das Hochkommissariat, die Vertretung des französischen Zentralstaates, mit. Paris hatte zuletzt erklärt, die Lage im französischen Überseegebiet unter Kontrolle zu haben. Zahlreiche Einsatzkräfte seien mobilisiert worden. Zudem wurden Blockaden errichtet, hieß es weiter. In der Hauptstadt Nouméa wurden laut Hochkommissariat mehrere Gebäude und Autos in Brand gesteckt, darunter auch Polizeiwachen und Einsatzfahrzeuge. (AFP/jW)