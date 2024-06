Pistorius will Entwicklung weitreichender Waffen

Paris. Deutschland, Frankreich und Polen wollen gemeinsam weitreichende Waffen entwickeln. Sogenannte Abstandswaffen seien »eine gravierende Fähigkeitslücke in Europa«, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Paris bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Paris und Warschau. Bis zum NATO-Gipfel in Washington im Juli wolle man »eine Gruppe von europäischen Staaten zusammenbringen, die sich darauf verständigt, diese Fähigkeitslücke zu schließen, mittel- bis langfristig«, sagte Pistorius. Beim Gipfel könnte dann eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben werden. (dpa/jW)