Rekord illegaler Einreisen über Ärmelkanal

London. Die Zahl der illegalen Einreisen über den Ärmelkanal hat im ersten Halbjahr 2024 einen Höchststand erreicht. Seit Jahresbeginn setzten bisher 12.901 Menschen meist in kleinen Booten aus Frankreich über, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf Angaben des britischen Innenministeriums meldete. Premier Rishi Sunak will alle Menschen ohne Papiere nach Ruanda abschieben. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das Vorhaben umgesetzt wird. Die sozialdemokratische Labour-Partei hat bereits angekündigt, die Ruanda-Politik zu streichen. 2022 kamen insgesamt 45.774 irreguläre Migranten in Großbritannien an.(dpa/jW)