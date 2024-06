Zehntausende Kinder in Gaza vermisst

Gaza. Bis zu 21.000 Kinder werden in Gaza vermisst. Das teilte Save the Children am Montag mit. Die Organisation beklagt, die Situation habe sich durch die Rafah-Offensive nochmals verschlechtert. Man gehe davon aus, dass mindestens 17.000 Kinder von ihren Familien getrennt wurden und etwa 4.000 unter den Trümmern liegen. Eine unbekannte Zahl sei in Massengräbern beigesetzt. Andere seien von der israelischen Armee inhaftiert worden, ohne dass ihre Angehörigen davon wüssten. »Jeden Tag finden wir mehr unbegleitete Kinder, jeden Tag wird es schwieriger, sie zu unterstützen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um solche Kinder zu identifizieren und ihre Familien ausfindig zu machen, aber es gibt keine sicheren Einrichtungen für sie – in Gaza gibt es keinen sicheren Ort mehr.« (jW)