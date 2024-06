USA genehmigen Waffenverkauf an Taiwan

REUTERS/Jameson Wu Proteste gegen US-Waffenlieferungen in Taipeh

Taipeh. Das US-Außenministerium hat den möglichen Verkauf von Drohnen und Raketen im Wert von 360 Millionen Dollar an Taiwan genehmigt. Dies werde »die Sicherheit des Empfängers verbessern und zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität, des militärischen Gleichgewichts und des wirtschaftlichen Fortschritts in der Region beitragen«, teilte das Pentagon am Dienstag mit. Der Deal umfasse »Switchblade 300« Anti-Personen- und Anti-Panzer-Lenkflugkörper im Wert von rund 60,2 Millionen Dollar sowie »Altius 600M-V« Drohnen im Wert von rund 300 Millionen Dollar. Das taiwanesische Verteidigungsministerium bedankte sich für die Bemühungen, die Waffenverkäufe »angesichts der häufigen militärischen Operationen der chinesischen Kommunisten rund um Taiwan« auszuweiten, hieß es in einer Erklärung. (Reuters/jW)