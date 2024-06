Merz: Kontrolle von Onlinediensten aus China

Berlin. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert eine bessere Kontrolle von chinesischen Onlineplattformen wie Temu und Shein. »Man kann die europäischen Hersteller von den Produkten des Alltags nicht lückenlos kontrollieren und ihnen noch die Kontrolle der Lieferketten in alle Welt auferlegen, wenn gleichzeitig in großen Stückzahlen Billigprodukte aus Asien ohne jede Zoll- und Warenkontrollen ins Land kommen«, meinte der Oppositionsführer am Sonntag in einem Schreiben. Wettbewerb funktioniere nur, wenn alle zu gleichen Bedingungen produzierten und lieferten. »Deshalb gehört die Kontrolle der Onlineplattformen aus China jetzt sehr schnell auf die Tagesordnung der Politik.« Auffällig sei, dass etwa Temu und Shein nicht nur auf verschiedenen Apps der Fußball-EM und auf vielen Fernsehkanälen werben würden. Sie lieferten bereits in großen Stückzahlen »Billigprodukte« aus China nach Europa und besonders nach Deutschland, direkt zu den Endkunden. (Reuters/jW)