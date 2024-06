Neukaledonien: EU-Haft für Aufständische

Nouméa. Aus dem von wochenlangen Aufständen gezeichneten französischen Überseegebiet Neukaledonien sind sieben festgenommene Unabhängigkeitsbefürworter von der Pazifikinsel für ihre Untersuchungshaft ins europäische Kernland überführt worden. Die Aktivisten seien in der Nacht per Charterflug nach Europa gebracht worden, um dort ihre Untersuchungshaft zu verbringen, erklärte am Sonntag der Staatsanwalt der neukaledonischen Hauptstadt Nouméa, Yves Dupas. Zu den sieben Festgenommenen zählt der Chef der Gruppe CCAT (Zelle für die Koordination von Feldaktionen), Christian Tein, der nach Angaben seines Anwalts im ostfranzösischen Mülhausen untergebracht werden soll. (AFP/jW)