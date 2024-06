Serbien verkauft mehr Munition an den Westen

Belgrad. Obwohl Serbien eines der wenigen europäischen Länder ist, das sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen hat, hat es seine Munitionsverkäufe an den Westen gesteigert. Die britische Financial Times berichtete am Sonnabend von Waffenverkäufen im Wert von etwa 800 Millionen Euro, die seit Russlands Invasion über Drittparteien in die Ukraine gelangt sind. Er werde in diesem Krieg keine Partei ergreifen, betonte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, »aber wir haben viele Verträge mit Amerikanern, Spaniern, Tschechen und anderen. Was sie damit letztlich machen, ist ihre Sache.« (jW)