Ostdeutsche Länderchefs für Zeitungszustellung

Wittenberg. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten drängen auf eine staatliche Förderung für die Zustellung von Zeitungen. Sachsen-Anhalts Landesvater Reiner Haseloff (CDU) mahnte am Dienstag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz eine »Zuständigkeitsklärung innerhalb der Bundesregierung« an. Verlegerverbände fordern seit Jahren Subventionen für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften bis in entlegene Dörfer. Angeblich entwickeln Medienstaatsministerin Claudia Roth und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Bündnis 90/Die Grünen) eine Förderrichtlinie. Bislang sind keine Ergebnisse bekanntgeworden. (dpa/jW)