Litauen forciert höhere Rüstungsausgaben

Vilnius. Litauen hat ein Steuerpaket beschlossen, mit dem die weitere Steigerung der Verteidigungsausgaben finanziert werden soll. Mit mehreren Gesetzesänderungen erhöhte das Parlament in Vilnius am Donnerstag mit breiter Mehrheit die Körperschaftsteuer und Verbrauchsteuern auf Alkohol, Tabak und Kraftstoff in dem baltischen EU- und NATO-Land. Verabschiedet wurde von den Seimas-Abgeordneten weiter auch die Schaffung eines sogenannten Verteidigungsfonds. Litauen stellt in diesem Jahr 2,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Rüstungsausgaben bereit. 2025 sollen es laut Regierung drei Prozent sein. (dpa/jW)