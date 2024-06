Nvidia nach Börsenwert vor Apple und Microsoft

New York. US-Halbleiterproduzent Nvidia ist nach Börsenwert das wertvollste Unternehmen der Welt. Der Kurs der Nvidia-Aktie stieg am Dienstag (Ortszeit) in den USA um 3,5 Prozent. Damit erreichte der Konzern eine Marktkapitalisierung von 3,349 Billionen US-Dollar (rund 3,12 Billionen Euro) und zog an den Technologiekonzernen Microsoft und Apple vorbei. Nvidia riss kürzlich als drittes Unternehmen überhaupt die Marke von drei Billionen US-Dollar. Marktbeobachter konstatieren eine Überhitzung der Aktie, zumal Nvidia seine wichtigsten Mikrochips aufgrund von Sanktionen nicht auf dem chinesischen Markt verkaufen darf. (AFP/jW)