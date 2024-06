»Letzte Generation«: Anklage gegen Aktivistin

Flensburg. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat gegen ein Mitglied der Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« Anklage wegen Beteiligung an einer »kriminellen Vereinigung« erhoben. Der 32jährigen wird vorgeworfen, für die Organisation von Aktionen, die sich insbesondere gegen die »kritische Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur« gerichtet haben, mitverantwortlich zu sein, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Die Frau wird außerdem beschuldigt, an sieben Aktionen persönlich teilgenommen zu haben. Dabei geht es unter anderem um die »Manipulation einer Rohölpipeline« im Mai 2022 und das Eindringen in die Sicherheitsbereiche der Flughäfen in München, Berlin-Brandenburg und Sylt sowie das Eindringen auf einen Golfplatz auf Sylt. (dpa/jW)