Lettland: Regierung verliert Parlamentsmehrheit

Rīga. In Lettland hat die Regierungskoalition ihre Parlamentsmehrheit verloren. Grund dafür ist der am Mittwoch erfolgte Austritt eines Abgeordneten einer Regionalpartei aus der Fraktion der mitregierenden linksgerichteten Progressiven. Das Dreierbündnis von Regierungschefin Evika Siliņa hält nach dem Rückzug des Politikers Edgars Zelderis, der laut eines Berichts des lettischen Rundfunks als unabhängiger Abgeordneter im Parlament weiterarbeiten will, formell nur noch 50 der 100 Sitze in der Volksvertretung. Unterstützt wird die Koalition zumeist aber auch von zwei fraktionslosen Abgeordneten. (dpa/jW)