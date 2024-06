Jemen: USA, GB bombardieren Regierungskomplex

Sanaa. US-amerikanische und britische Streitkräfte haben den Bezirk Raymah im Westen des Jemen bombardiert, wie die Ansarollah (»Huthis«) am Mittwoch mitteilten. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı mit Bezug auf den Ansarollah-nahen Fernsehsender Al-Masirah berichtete, flogen die Flugzeuge »vier Angriffe auf den Regierungskomplex im Bezirk Al-Gabin im Gouvernement ­Raymah«. Am 13. Juni hatte es bereits zwei US-amerikanisch-britische Luftangriffe auf den Regierungskomplex in Raymah gegeben. Dabei wurden zwei Menschen getötet und neun verletzt. (jW)