Thüringen: Urteil gegen AfD-Politiker bestätigt

Jena. Der Thüringer AfD-Politiker Torsten Czuppon muss eine Geldstrafe wegen Verfolgung Unschuldiger zahlen. Das Thüringer Oberlandesgericht in Jena bestätigte am Montag ein Berufungsurteil des Landgerichts Erfurt, das gegen den Landtagsabgeordneten im März vergangenen Jahres 30.000 Euro Geldstrafe verhängt hatte. Als Polizeibeamter hatte Czuppon vor seinem Einzug in den Thüringer Landtag im Jahr 2019 zwei Männer wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angezeigt. Mit dieser Strafanzeige sei er dann selbst dienstlich befasst gewesen. Vorausgegangen war eine Anzeige gegen Czuppon, weil er auf einer Veranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ein Oberteil der rechten Szenemarke »Thor Steinar« getragen hatte. (AFP/jW)