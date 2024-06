Malaysia vor Beitritt zum BRICS-Bündnis

Kuala Lumpur. Malaysia bereitet sich auf den Beitritt zur BRICS-Gruppe vor. Man werde bald »die formellen Verfahren einleiten«, sagte Premierminister Anwar Ibrahim gegenüber dem chinesischen Medienunternehmen Guancha. Am Dienstag bestätigte Anwars Büro die Angaben gegenüber Reuters. In dieser Woche wird Chinas Ministerpräsident Li Qiang zum Staatsbesuch in Malaysia erwartet. Handels- und Wirtschaftskooperationsabkommen sollen unterzeichnet werden. Der BRICS-Gruppe gehören neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika inzwischen auch Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien, Ägypten und die Arabischen Emirate an. Mehr als 40 Länder haben Interesse bekundet. (Reuters/jW)