Thailand: Expremier Thaksin angeklagt

Bangkok. Der frühere thailändische Regierungschef Thaksin Shinawatra ist wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden. Die Anklage gegen den 74jährigen sei am Dienstag morgen in Bangkok zugelassen worden, zitierte die Zeitung Bangkok Post die Generalstaatsanwaltschaft. Gegen eine Kaution von umgerechnet rund 12.600 Euro sei er im Anschluss freigelassen worden. Thaksin wird beschuldigt, 2015 in einem Interview in Südkorea das Königshaus verleumdet zu haben. (dpa/jW)