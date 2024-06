Israel: Armee vor 7. Oktober gewarnt

Tel Aviv. Mehr als zwei Wochen vor dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober gab es laut einem Medienbericht deutliche Warnungen des Militärgeheimdienstes. Der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete am Dienstag, Pläne, Militärbasen und zivile Ortschaften im Grenzgebiet anzugreifen, seien bekannt gewesen. Soldaten hätten in einem am 19. September 2023 innerhalb der Gaza-Division verbreiteten Brief das Training der Hamas für ein Eindringen in Militäreinrichtungen beschrieben. Die Warnungen seien jedoch von den Vorgesetzten ignoriert worden. (dpa/jW)