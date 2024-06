China: Kritik an Aussage Stoltenbergs

Beijing. China hat die Äußerung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Beijing müsse für seine Haltung im Ukraine-Krieg Kosten tragen, scharf kritisiert. Die NATO solle über ihre eigene Rolle nachdenken, anstatt China übel nachzureden, sagte Außenamtssprecher Lin Jian am Dienstag in Beijing. Stoltenberg hatte in einer Rede während eines USA-Besuchs erklärt, China befeuere den »größten bewaffneten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg«. Die NATO müsse irgendwann die Begleichung von Kosten verlangen, falls China seinen Kurs nicht ändere. Das Außenamt in Beijing betonte, China sei nicht der Verursacher des Krieges. (dpa/jW)