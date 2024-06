Baugenehmigungen im April erneut rückläufig

Berlin. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im April erneut gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, gingen sie imJahresvergleich um 17 Prozent beziehungsweise um 3.600 auf 17.600 zurück. Von Januar bis April wurden 71.100 Wohnungen genehmigt, das waren 21 Prozent oder 18.900 weniger als ein Jahr zuvor. Der Geschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim Oliver Müller, erklärte, damit sei das Genehmigungsniveau vom Jahresbeginn 2013 erreicht. Die Bevölkerung in der BRD sei allerdings um 3,7 Millionen Menschen gewachsen. Erfolge nicht »schnellstens« eine »Trendwende«, werde Wohnungsnot »das beherrschende Thema im Bundestagswahljahr 2025«, so Müller. (Reuters/jW)