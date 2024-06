SPD will im Osten »Mehrheiten ohne AfD«

Cottbus. Angesichts katastrophaler Umfragewerte für die drei Ampelparteien in den drei ostdeutschen Ländern mit bevorstehenden Landtagswahlen will die SPD um Mehrheiten ohne die AfD kämpfen. Die SPD werde »noch mehr Präsenz, noch mehr Engagement auf die Wahlkämpfe in den Ostlandesverbänden« verwenden, kündigte die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast am Dienstag in Cottbus an. Dies sei bei einer Sitzung des SPD-Präsidiums am Sonntag vereinbart worden. Eine Umfrage sah die SPD in Thüringen am Dienstag nur noch bei sieben Prozent. Grüne und FDP wären nicht mehr im Landtag. Die Linkspartei würde auf nur noch elf Prozent abstürzen. Das BSW käme auf 21 Prozent. Mast sagte, diese Zahlen würden sie dahingehend irritieren, »dass ein engagierter Ministerpräsident wie Bodo Ramelow schlechtere Umfragewerte aktuell hat als BSW«. (dpa/jW)