Woche des Protests in Israel

Tel Aviv. Bei neuen Protesten gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem ist es am Montag abend zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Mindestens drei Menschen seien laut der Zeitung Haaretz verletzt und acht festgenommen worden. Die Demonstranten forderten Neuwahlen und ein Abkommen, das zur Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas führt. Die Kundgebung, die zu den größten seit dem 7. Oktober gezählt habe, sollte eine »Woche des Protests« einleiten. Wenige Stunden zuvor hatte Netanjahu das in der Konfrontation mit den Palästinensern eingerichtete Kriegskabinett aufgelöst. Ein Berater von US-Präsident Joseph Biden traf sich unterdessen mit Netanjahu, um darüber zu beraten, wie der Konflikt mit der Hisbollah im Libanon entschärft werden könne. (dpa/jW)