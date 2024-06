Belgien: Tausende protestieren gegen rechts

Brüssel. In Belgien haben am Sonntag mehrere tausend Menschen gegen den Rechtsruck im Land und in der EU demonstriert. Nach Angaben der Polizei folgten in Brüssel rund 4.500 Menschen dem Aufruf eines Bündnisses zu einem »sozialen und antifaschistischen Marsch«. Sie zogen durch die Straßen der belgischen Hauptstadt bis zum Platz vor dem EU-Parlament. Während der Demonstration wurde die Fassade eines Gebäudes beschädigt, in dem sich die Büros der extrem rechten Partei Vlaams Belang befinden. (AFP/jW)