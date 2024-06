Tschechien: Explosion auf Militärgelände

Prag. Auf dem tschechischen Truppenübungsplatz Libavá ist es am Montag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einer Munitionsexplosion sei ein Soldat gestorben, teilte das Verteidigungsministerium in Prag mit. Sieben weitere Soldaten und ein Zivilangestellter seien bei dem Unglück verletzt worden. Alle Betroffenen seien Angehörige des Logistikzentrums der tschechischen Armee für Munitionsversorgung. Die Armee wollte auf dem Truppenübungsplatz in diesem Jahr auch rund 4.000 ukrainische Soldaten ausbilden. (dpa/jW)