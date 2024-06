Oppositionsführer in Simbabwe in Haft

Harare. In Simbabwe hat die Polizei Oppositionsführer Jameson Timba und mehr als 70 Mitstreiter festgenommen. Wie Timbas Anwalt Agency Gumbo am Montag AFP sagte, wirft die Polizei den Oppositionellen nach einem privaten Treffen am Wochenende Störung der öffentlichen Ordnung und Teilnahme an einer illegalen Versammlung vor. In Simbabwe war es bereits nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wiederwahl von Präsident Emmerson Mnangagwa im vergangenen August zu einer Festnahmewelle gegen Oppositionelle gekommen. (AFP/jW)