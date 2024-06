Beijing und Canberra nähern sich an

Canberra. Im angespannten Verhältnis zwischen China und Australien deutet sich eine weitere Annäherung an. Von Sonnabend bis zu diesem Dienstag hat erstmals seit sieben Jahren wieder ein chinesischer Ministerpräsident das Land besucht. Li Qiang kündigte dabei Visaerleichterungen für Australier an, wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete. (dpa/jW)